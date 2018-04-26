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Президент РАН удостоен звания офицера Ордена Академических пальм
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Президент РАН удостоен звания офицера Ордена Академических пальм 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев получил звание офицера Ордена Академических пальм, французской награды за заслуги в науке и образовании, сообщает РИА новости.
Место для получения награды ученым выбрано по соседству с бюстом российского императора Петра Великого. Этот монумент был передан Россией в дар Французской академии в октябре 2017 года.
«Я получаю, во-первых, французский орден, во-вторых, — получаю его в стенах Французской академии наук, и, в-третьих, я его получаю рядом с бюстом нашего императора, который, фактически, дал старт научным исследованиям в стране и научному будущему", — отметил академик Сергеев.
Отметим, что французским орденом, учрежденным Наполеоном Бонапартом в 1808 году для награждения университетских и академических работников за особые заслуги в области образования и просвещения, иностранные ученые и преподаватели награждаются лишь в исключительных случаях. Посол России в Париже Алексей Мешков высоко оценил вручение ордена Сергееву. «Сегодняшнее вручение высокой награды Французской республики президенту РАН — безусловное и наглядное подтверждение актуальности и востребованности научных обменов между Россией и Францией, но, прежде всего, это свидетельство высокого исследовательского вклада и личного участия академика Сергеева в развитие науки», — отметил дипломат.
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