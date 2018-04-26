Президент РАН удостоен звания офицера Ордена Академических пальм

Место для получения награды ученым выбрано по соседству с бюстом российского императора Петра Великого. Этот монумент был передан Россией в дар Французской академии в октябре 2017 года.

«Я получаю, во-первых, французский орден, во-вторых, — получаю его в стенах Французской академии наук, и, в-третьих, я его получаю рядом с бюстом нашего императора, который, фактически, дал старт научным исследованиям в стране и научному будущему", — отметил академик Сергеев.