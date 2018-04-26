Паводок-2018. Балашов уходит под воду

Подъем уровня воды в реке Хопер вызвал введение в Балашовском районе режима чрезвычайной ситуации.

Такую информацию на заседании областного правительства 26 апреля озвучил губернатор Валерий Радаев

Глава региона отметил, что такая ситуация прогнозировалась и к ней все службы экстренного реагирования, а также органы местного самоуправления успели подготовиться.

Отмечается, что от большой земли могут быть отрезаны в Балашовском районе порядка 2,5 тысяч человек. Есть угроза подтопления самого райцентра. В том числе — по причине плохо работающих ливневых канализаций.