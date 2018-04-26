Ещё
Паводок-2018. Балашов уходит под воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паводок-2018. Балашов уходит под воду 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Подъем уровня воды в реке Хопер вызвал введение в Балашовском районе режима чрезвычайной ситуации.
Такую информацию на заседании областного правительства 26 апреля озвучил губернатор Валерий Радаев.
Глава региона отметил, что такая ситуация прогнозировалась и к ней все службы экстренного реагирования, а также органы местного самоуправления успели подготовиться.
Отмечается, что от большой земли могут быть отрезаны в Балашовском районе порядка 2,5 тысяч человек. Есть угроза подтопления самого райцентра. В том числе — по причине плохо работающих ливневых канализаций.
Фото: Михаил Егоров
Новости Саратова: последние новости
Депутат гордумы помогла жительнице Саратова советом и деньгами Саратовская область зацвела Блогер Денис Жабкин: Несбывшиеся мечты Саратова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров159
Трамп унизил Макрона92
Самбурская унизила Летучую16
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США149
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение