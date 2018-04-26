В Совфеде прокомментировали законопроект об ответных санкциях США

«С одной стороны, мы должны использовать любые санкции как некий пусковой механизм, чтобы стимулировать наши предприятия обеспечить теми товарами, которые нам необходимы. Такие меры должны быть просчитаны. Соответственно, закон должен носить рамочный характер», — сказала сенатор.

Она отметила, что по закону Россия может вводить запреты на товары других стран.

Ранее комитет Совета Федерации по обороне одобрил законопроект о контрсанкциях.