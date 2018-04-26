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Совфед: Запрет ввоза лекарств из США стимулирует производство отечественных препаратов
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Совфед: Запрет ввоза лекарств из США стимулирует производство отечественных препаратов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Совфеде призвали сделать закон об ответных санкциях США рамочным. Первый заместитель председателя комитета СФ РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова рассказала, зачем вводится запрет на ввоз американских лекарств.
«С одной стороны, мы должны использовать любые санкции как некий пусковой механизм, чтобы стимулировать наши предприятия обеспечить теми товарами, которые нам необходимы. Такие меры должны быть просчитаны. Соответственно, закон должен носить рамочный характер, который с одной стороны обеспечит запуск администрировании по ограничению. С другой стороны, должен обеспечить механизмы, которые должен эти ограничения снижать», — отметила сенатор.
По словам Людмилы Боковой, по закону РФ может вводить запреты на товары других стран.
Если ссылаться на позиции Конституционного суда, то применение каким-либо государством мер, противоречащих каким-либо международным договорам, и санкций в отношении хозяйствующих субъектов России могут расценивать это как недобросовестное поведение и значительное ухудшение публичных интересов. Для защиты своих интересов могут вводить запреты на какие-то товары», — объяснила Бокова.
Ранее член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» предположил, что США вовсе могут не заметить запрет на поставки лекарств в РФ.
Напомним, Госдума рассмотрит законопроект об ограничительных мерах по отношению к США. Среди них — запрет импорт лекарств.
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