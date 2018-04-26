Гоген Солнцев демонстрирует идиллию с пожилой супругой

О том, что экс-участник популярной телестройки и шоумен Гоген Солнцев собирается жениться, стало известно в конце марта. 12 апреля Гоген и его пожилая избранница зарегистрировали отношения в одном из столичных загсов. На церемонии присутствовали только близкие друзья пары и журналисты.

Пользователи Сети сначала не верили, что 37-летний Гоген действительно женился на 63-летней избраннице. Отметим, что Екатерина обладает внушительным капиталом — несколькими квартирами в центре столицы и загородным домом. Многие уверены, что Гоген женился исключительно из-за материальной выгоды.

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Впрочем, сам Солнцев продолжает убеждать окружающих, что у них с супругой все построено исключительно на любви. Недавно пара отправилась в свадебное путешествие, откуда шоумен активно выкладывает романтические фотографии.

«Ярких выходных вам в ленту. Я не перестаю удивляться тому, как отдых влияет на человека. Правильно говорит Катюша: «Со мной отдых куда приятнее, чем без меня!» — подписал один из снимков Гоген.

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