Что выиграет Москва, поставляя Асаду С-300

Это оружие не может защитить от «Томагавков», но может испортить отношения с Израилем

Московский корреспондент американской газеты The Christian Science Monitor Фред Уэйр пишет, что для нынешней России имеют серьезное значение хорошие отношения с Израилем, поскольку еврейское государство являет собой брешь в стене изоляции Москвы. Хотя Израиль всегда был и остается верным союзником Америки, его политическое руководство старательно поддерживает добрые отношения с Россией — они позволяют Израилю оказывать сдерживающее влияние на его арабских соседей, а также извлекать значительную выгоду из двусторонней торговли.

Еще в ельцинскую эру, когда на Западе осуждали силовое подавление чеченского сепаратизма, Израиль занял другую позицию — он выразил понимание необходимости борьбы с терроризмом. В 2014 году Израиль не участвовал в голосовании в ООН по поводу присоединения Крыма . Не участвовал Израиль и в западных санкциях против Москвы. Израиль не присоединился к коллективной высылке российских дипломатов западными странами из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Со своей стороны, Москва до сих пор проявляла большую сдержанность в отношении критики Израиля за силовые акции против палестинцев.

Беньямина Нетаньяху хорошие личные отношения с Владимиром Путиным , с которым он регулярно встречается. В прошлом году двусторонняя торговля РФ и Израиля достигла оборота в $3 млрд, а недавно израильское правительство сообщило, что возобновляет переговоры о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом , ведущей силой которого является Россия. В России живут и работают, согласно израильской статистике, более 100 000 израильтян. В Израиле почти каждый пятый житель — русскоязычный.

Но эту идиллию могут нарушить или даже разрушить события в Сирии. Там укрепляют свое присутствие (в том числе вблизи израильских границ) и усиливают свое влияние заклятые враги Израиля — Иран и проиранская шиитская «Хезболла» , которая для Израиля и его западных союзников однозначно является террористической организацией. Израиль решительно заявил, что это для него неприемлемо.

Недавно израильские ВВС нанесли удар по иранской военно-воздушной базе на сирийской территории, недалеко от Хомса. После этой акции Израиля и удара, нанесенного силами НАТО , Россия пообещала оснастить сирийскую ПВО зенитно-ракетными комплексами С-300. В Москве говорят, что еще не решили окончательно этот вопрос, хотя некоторые сирийские официальные лица утверждают, что ракеты уже встали на боевое дежурство в Сирии. Одновременно в Москве зазвучала критика в адрес Израиля за «непропорциональный» ответ на протесты палестинцев.

Наверное, Израилю хорошие отношения с Россией нужны больше, чем наоборот. Но и для России хорошие отношения с Израилем представляют реальную пользу, и, наверное, надо как следует взвесить последствия таких шагов, как предполагаемая поставка Дамаску ЗРК С-300. Тем более, что защитить отверженного мировым сообществом Башара Асада эти ракетные комплексы все равно не смогут — по чисто техническим причинам.

Как пишет во внешнеполитическом журнале The National Interest его военный редактор Дейв Маджумдар , это оружие неэффективно против крылатых ракет — а их во время последней военной акции НАТО против Асада было выпущено 105 штук.

«Томагавки» летят на экстремально низких высотах и поэтому остаются невидимыми для наземных радаров до самого подлета к цели — радар начинает их видеть, когда остается порядка 20 км. Для обнаружения крылатых ракет, говорят специалисты, нужны самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления — типа американских E-2D и E-3 Sentry AWACS или российских A-50. У сирийцев таких самолетов нет и едва ли, по мнению американцев, Москва захочет и сможет поставить им A-50 в обозримом будущем. (А-50, указывает агентство Reuters , есть у российских военных в Сирии — как и ЗРК С-400 и С-300. Это оружие, как заявляло минобороны РФ , осуществляет воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе; оно находится под российским контролем и не используется сирийской армией для отражения ударов НАТО и Израиля).

Как считает американская разведка, ни С-300, ни более современные С-400 не синхронизируются с A-50 для отслеживания низколетящих целей. Сирийцам, таким образом, придется полагаться на наземные радары, которые практически бесполезны против крылатых ракет.