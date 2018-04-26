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В Саратовской области «Юные друзья полиции» и члены ДНД стали участниками строевого смотра
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В Саратовской области «Юные друзья полиции» и члены ДНД стали участниками строевого смотра 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Масштабное мероприятие на плацу перед МО МВД России «Балашовский» собрало вместе не только личный состав межмуниципального отдела, но и общественных помощников полиции из различных объединений правоохранительной направленности — казаков, дружинников и членов отряда «Юный друг полиции».
Мальчишки и девчонки из отряда «Юный друг полиции», хотя и самые юные в этом строю, но держаться не менее уверенно, чем профессиональные стражи порядка. Даже внешне они — одинаково экипированные, в новенькой форме — выглядят, словно какое-то спецподразделение — юное, но очень боевое. Кстати, форма у отряда появилась не так давно, впрочем, как и сам отряд — ставший первенцем создаваемого в Саратовской области движения «Юный друг полиции». Буквально на днях балашовцы принесли клятву быть верными братству «Юных друзей полиции», получили удостоверения и отличительные знаки движения. Торжественная церемония состоялась в ГУ МВД России по Саратовской области, где прошел Первый региональный слет отрядов «Юный друг полиции». И вот — первая возможность продемонстрировать выправку и уже полученные от полицейских наставников навыки строевой подготовки. И с первой, и со второй задачей «Юные друзья полиции» справились буквально «на ура».
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