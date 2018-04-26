В Саратовской области «Юные друзья полиции» и члены ДНД стали участниками строевого смотра

Масштабное мероприятие на плацу перед МО МВД России «Балашовский» собрало вместе не только личный состав межмуниципального отдела, но и общественных помощников полиции из различных объединений правоохранительной направленности — казаков, дружинников и членов отряда «Юный друг полиции».