В Госдуму внесен законопроект о совместных завещаниях

Инициатива расширяет возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти. Это новшество для российского наследственного права.

— Такие конструкции уже более 100 лет существуют во многих странах мира, — сообщил парламентарий, слова которого приводит его пресс-служба. — С их помощью можно заранее договориться о судьбе наследства и тем самым уменьшить вероятность конфликтов с участием лиц, которые могут призываться к наследованию.

Так, при наличии совместного завещания супругов не нужно будет делить совместную собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках.

— Можно заранее указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в зависимости от ситуации, — сообщил Крашенинников.

Совместное завещание, согласно его инициативе, смогут составить только супруги по обоюдному согласию. Они получат право завещать общее имущество, а равно имущество каждого из них любым лицам. Кроме того, можно будет лишить наследства одного, нескольких или всех наследников, не указывая причин такого лишения.

При этом один из супругов вправе совершить последующее завещание при жизни другого супруга, если этот акт не отменяет совместное завещание.

Совместное завещание утрачивает силу в случае расторжения брака, признания его недействительным, а также в случае отмены одним из супругов.

Документ подлежит нотариальному удостоверению.

"Такие завещания могут быть наиболее востребованы в семьях, когда у супругов есть дети от предыдущих браков, и в случаях, когда супруги имеют общих детей и хотят упростить для своих наследников процедуры принятия наследства", — отметил Крашенинников.

Согласно поправкам, наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием.

Этот документ может возлагать на потенциальных наследников обязанность совершить после смерти наследодателя какие-либо действия — имущественного или неимущественного характера. Требовать исполнения данных обязанностей смогут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного договора, а также нотариус, который ведет дело.

Изменение или расторжение договора допускается только при жизни заключивших его сторон по их соглашению. Либо это возможно на основании судебного решения в связи с существенным изменением обстоятельств. Таковым может быть, в том числе, выявление потенциальных наследников, имеющих право на обязательную долю.