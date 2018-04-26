В Ростовской области запретили продавать вейпы подросткам 

Заксобрание Ростовской области приняло региональный закон, запретивший розничную продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) несовершеннолетним.
Подросткам на Дону перестанут продавать вейпы с 1 июня 2018 года. Полный запрет на продажу, независимо от возраста, вводится на объектах спорта, в детских, образовательных и медицинских организациях.
«Эту тему перед нами поставили лидеры областного студенческого совета. Они провели опрос, большинство участников которого высказалось за запрет вейпов. Мы провели «круглый стол» по данной теме. Представители Минздрава со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения говорили об опасности вейпов и используемых в них жидкостей. А вот продавцы этих устройств уверяли в том, что они не продают их несовершеннолетним. Проверка показала, что это далеко не так», — рассказала председатель Комитета Заксобрания по молодёжной политике Екатерина Стенякина.
Аналогичные ограничения ранее введены в ряде других регионов России, в частности в Республике Бурятия, Ставропольском крае, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской и Саратовской областях. Донские депутаты считают необходимым распространить такой режим на всю страну. Они направили обращение в Государственную Думу РФ с просьбой приравнять вейпы к табачной продукции с тем, чтобы запретить их рекламу, свободную выкладку, ввести запрет их употребления в общественных местах и т.д. Эта инициатива поддержана Южно-Российской парламентской ассоциацией.