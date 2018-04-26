Беларусь получила от России доработанное соглашение о визах

Последний раунд переговоров по проекту соглашения проходил в апреле в Москве , по итогам консультаций Бегун сообщал, что страны вышли в этом вопросе на «финишную прямую». По его словам, российская сторона пообещала направить в Минск свой, доработанный вариант документа. Речь идет о так называемом усеченном проекте соглашения, который будет действовать не только на время ЧМ-2018, но и «до тех пор, пока не вступит в силу большое соглашение», отмечал Бегун, передает РИА Новости

"Тот вариант соглашения, который мы им оставляли, они (российская сторона — прим. ред.) рассмотрели, дополнили своими статьями и прислали в МИД Беларуси . Документы поступили. В субботу будет видеоконференция с участием представителей двух стран по обсуждению проекта", — сказал представитель МВД . Он также уточнил, что на следующем этапе ожидается подписание документа представителями двух стран.

При этом Бегун затруднился ответить на вопрос, какие именно правки внесла российская сторона, отметив, что пока не видел последний вариант документа.

Беларусь и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Ранее Бегун сообщил, что РБ предлагает два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.