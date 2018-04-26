«Нет морали». Что подарят ветеранам Архангельской области на 9 мая?

Мой отец — участник Великой Отечественной войны, дошёл до Берлина, участвовал в освобождении Европы. Скоро очередной День Победы, слышал, что местные власти будут выдавать для наших дорогих дедушек и бабушек продукты по талонам — прямо как в войну по карточкам. Им не стыдно вручать такие подарки?

«А чем вы помогли?»

Продуктовые талоны для участников войны уже начали выдавать в администрация города Северодвинска . Они предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда . Причём отоварить продуктовые талоны ветераны могут только в магазине определённой северодвинской сети. Как сообщает пресс-служба администрации, уже выдано 14 таких талонов по 500 рублей каждый. Всего в Северодвинске проживает 896 ветеранов Великой Отечественной. В области — 3 942 ветерана, без учёта тружеников тыла.

Эту новость уже бурно обсуждают в Cети. «Давайте представим, что человек, прошедший страшные годы блокады Ленинграда, или инвалид войны в возрасте глубоко за 70 лет, а чаще за 80, проживший годы войны на карточках, снова должен их получать. Представьте себе ещё и то, что эти люди, глубокие старики и инвалиды, должны сами прийти в мэрию получить талоны. Именно это и предлагает городская администрация, указывая адрес и время работы специального кабинета. Чиновники даже не могут сами развести по городу эти несчастные подачки», — возмущаются пользователи.

В администрации города корабелов не оставили без внимания продуктовую дискуссию и поспешили ответить, причём довольно жёстко. «Уважаемые авторы, а чем Вы лично помогли ветеранам и нуждающимся в помощи людям, жителям Северодвинска? — вопрошает заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова . — Осуждать просто, а оказать реальную помощь у критиков власти желания нет. Мне стыдно за авторов этих высказываний. Им стоит задуматься о нравственности, морали и этике».

В управлении социального развития отмечают, что помимо продуктовых наборов которые соответствуют всем правилам этики и морали, для ветеранов к дню Победы будет предусмотрена и единовременная выплата в размере 1 тыс. 500 рублей.

Между тем, сами победители тоже имеют мнение на этот счёт. «Наш совет ветеранов ни на кого уже не надеется, мы сами собираем для ветеранов подарки, а продуктовые талоны, на мой взгляд, — это обидно, — считает председатель совета ветеранов СПО „Арктика“ Ефим Китаин. — Мы договорились с индивидуальными предпринимателями, они закупают продукты и даже одежду для ветеранов. Наши герои не остаются без подарков не только к 9 мая, но и к Новому году».

Где дарят деньги?

В столице Поморья власти тоже подключают спонсоров. В бюджете города на поздравления денег нет. «В Архангельске 438 ветеранов, — говорит заместитель главы города по социальным вопросам Светлана Скоморохова . — Всем за счёт спонсорской помощи выдадут продуктовые наборы. Обычно в такой набор входят: банка сгущёнки, мёд, мармелад, бутылка водки, чай. Кроме того, органы опеки будут рассылать всем подарочные открытки за подписью главы города. Мы зачастую не можем определиться, что дарить: ведь у ветеранов Великой Отечественной войны пенсия достаточно хорошая».

Тем временем у наших ближайших соседей — в Ненецком округе — ежегодные выплаты ветеранам войны увеличили с 70 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Такую поправку в закон совсем недавно приняли депутаты окружного Собрания.