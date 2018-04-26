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Медики познакомились с возможностями российского неонатального оборудования
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Медики познакомились с возможностями российского неонатального оборудования 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Возможности высокотехнологичного оборудования для неонатологии и реаниматологии продемонстрировал российский холдинг «Швабе» участникам прошедшего в Екатеринбурге пятого Евро-Азиатского неонатального форума, сообщает пресс-служба холдинга.
Медтехнику — фиброоптическую систему фототерапии для лечения желтухи, автоматический наружный дефибриллятор с функциями голосовых и визуальных подсказок, инфракрасный обогреватель и инновационный многофункциональный комплекс ингаляционной анестезии — представил Уральский оптико-механический завод (УОМЗ, входит в состав «Швабе») — единственный в России комплексный производитель неонатального оборудования.
"На форуме в Екатеринбурге, ежегодно объединяющем на своей площадке ведущих российских и международных экспертов в области неонатологии, мы показали передовые образцы изделий для неонатологии и реаниматологии, которые создаются в тесном взаимодействии с практикующими врачами и медицинскими учреждениями. Продукция УОМЗ получила положительные отзывы от представителей профессионального сообщества. Ряд специалистов уже имеет опыт работы с этим оборудованием, многие проявили интерес к его применению в своих учреждениях", — сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.
По данным пресс-службы, наибольший интерес участники форума проявили к фиброоптической системе фототерапии для лечения желтухи. Кроме того, врачи высоко оценили возможности инфракрасного обогревателя.
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