Медики познакомились с возможностями российского неонатального оборудования

Медтехнику — фиброоптическую систему фототерапии для лечения желтухи, автоматический наружный дефибриллятор с функциями голосовых и визуальных подсказок, инфракрасный обогреватель и инновационный многофункциональный комплекс ингаляционной анестезии — представил Уральский оптико-механический завод (УОМЗ, входит в состав «Швабе») — единственный в России комплексный производитель неонатального оборудования.

"На форуме в Екатеринбурге, ежегодно объединяющем на своей площадке ведущих российских и международных экспертов в области неонатологии, мы показали передовые образцы изделий для неонатологии и реаниматологии, которые создаются в тесном взаимодействии с практикующими врачами и медицинскими учреждениями. Продукция УОМЗ получила положительные отзывы от представителей профессионального сообщества. Ряд специалистов уже имеет опыт работы с этим оборудованием, многие проявили интерес к его применению в своих учреждениях", — сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных

По данным пресс-службы, наибольший интерес участники форума проявили к фиброоптической системе фототерапии для лечения желтухи. Кроме того, врачи высоко оценили возможности инфракрасного обогревателя.