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Житель Владивостока из ревности убил девушку на улице и застрелился
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Житель Владивостока из ревности убил девушку на улице и застрелился 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Настоящей драмой завершилась любовная история двух жителей Владивостока: 30-летний мужчина двумя выстрелами убил свою пассию, после чего тут же, на улице, свел счеты с жизнью, отметили в региональном управлении СКР. Очевидец снял на видео последствия разыгравшейся в Камском переулке трагедии.
Описанные события произошли сегодня днем у здания Тихоокеанского военно-морского училища имени Макарова. По предварительным данным, мужчина перегородил дорогу пытавшейся уехать на машине 28-летней возлюбленной, а когда та попыталась убежать, вытащил из салона ружье и выстрелил ей в ногу и голову. Спустя несколько минут он направил ствол ружья себе в грудь.
От полученных травм возлюбленные скончались. Причиной конфликта, по неподтвержденным данным, стали подозрения мужчины в неверности его избранницы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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