Житель Владивостока из ревности убил девушку на улице и застрелился

Настоящей драмой завершилась любовная история двух жителей Владивостока : 30-летний мужчина двумя выстрелами убил свою пассию, после чего тут же, на улице, свел счеты с жизнью, отметили в региональном управлении СКР . Очевидец снял на видео последствия разыгравшейся в Камском переулке трагедии.

Описанные события произошли сегодня днем у здания Тихоокеанского военно-морского училища имени Макарова. По предварительным данным, мужчина перегородил дорогу пытавшейся уехать на машине 28-летней возлюбленной, а когда та попыталась убежать, вытащил из салона ружье и выстрелил ей в ногу и голову. Спустя несколько минут он направил ствол ружья себе в грудь.

От полученных травм возлюбленные скончались. Причиной конфликта, по неподтвержденным данным, стали подозрения мужчины в неверности его избранницы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».