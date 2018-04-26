Автопробег памяти стартовал в Санкт-Петербурге 

Автопробег по памятным местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовал у стен областного правительства. В акции, организованной Законодательным собранием, наряду с депутатами принимают участие представители ветеранских, молодежных и общественных организаций.
Традиционно участников автопробега напутствовал губернатор Александр Дрозденко.
Александр Дрозденко так же отметил, что в оставшиеся до 9 мая дни в Ленинградской области пройдут митинги, концерты, спортивные соревнования, посвященные 73-й годовщине Победы. Кроме того, во всех муниципальных образованиях региона состоятся субботники, во время которых особое внимание будет уделено памятникам и братским захоронениям времен Великой Отечественной войны.
Редакция ivbg.ru напоминает, что в городе Выборг автопробег «Дорогами Победы»состоится 30 апреля.