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Автопробег памяти стартовал в Санкт-Петербурге
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Автопробег памяти стартовал в Санкт-Петербурге 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Автопробег по памятным местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовал у стен областного правительства. В акции, организованной Законодательным собранием, наряду с депутатами принимают участие представители ветеранских, молодежных и общественных организаций.
Традиционно участников автопробега напутствовал губернатор Александр Дрозденко.
Александр Дрозденко так же отметил, что в оставшиеся до 9 мая дни в Ленинградской области пройдут митинги, концерты, спортивные соревнования, посвященные 73-й годовщине Победы. Кроме того, во всех муниципальных образованиях региона состоятся субботники, во время которых особое внимание будет уделено памятникам и братским захоронениям времен Великой Отечественной войны.
Редакция ivbg.ru напоминает, что в городе Выборг автопробег «Дорогами Победы»состоится 30 апреля.
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