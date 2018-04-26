Москомархитектура согласовала проект ЖК «Вишневый сад» с офисными площадями на территории «Мосфильма»

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) согласовал проект жилого комплекса «Вишневый сад» с офисными площадями на территории киноконцерна «Мосфильм». Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

«Москомархитектура согласовала проект многофункционального производственного-культурного центра на базе ФГУП «Киноконцерн „Мосфильм“ и жилого комплекса с офисными площадями. По словам мэра Сергея Собянина, Москва является локомотивом развития экономики, науки, культуры для всей страны. И настало время для крупнейшей киностудии страны — киноконцерн „Мосфильм“ не только расширит территорию, но и будет кардинально модернизирован», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.

В пресс-службе уточнили, что на территории «Мосфильма» по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 1, в ближайшие годы будет построен ряд новых объектов. В частности, планируется построить два современных павильона — съемочный и складской, а также многофункциональный комплекс в восточной части территории.

«Жилой комплекс получил название «Вишневый сад». Проект разработало английское бюро John McAslan+Partners совместно с «Проектным бюро АПЕКС». ЖК будет состоять из пяти многоэтажных домов, объединенных общим подземным этажом с автостоянкой на 272 машиноместа и офисными помещениями, где разместится отделение управляющей компании. Три восьмиэтажных корпуса и один девятиэтажный расположены попарно с небольшим смещением относительно друг друга, композицию завершает 12-этажная доминанта с юго-востока», — указано в сообщении.

Отмечается, что общая площадь жилого комплекса составит около 162 тыс. кв. м.

«Входы в здания запроектированы на нулевой отметке. Отдельное внимание уделено архитектурному решению: лаконичные фасады отличаются выверенным балансом светопрозрачных и глухих поверхностей, а в качестве основного фасадного материала архитекторы предложили использовать плиты из натурального камня. Пространство между корпусами превратят в пешеходный бульвар с небольшими площадками для отдыха», — поясняется в сообщении.

Кроме того, на территории киноконцера планируется возведение двух новых павильонов — съемочного и складского, площадью 18 тыс. кв. м. Их построят на месте сносимого пиротехнического цеха и складов. В пятиэтажном комплексе, где будет хранить реквизит, предусмотрена подземная парковка для ретроавтомобилей и конных повозок.

«Предполагается, что после открытия в производственно-культурном центре будут проводиться экскурсии. В одноэтажном павильоне будут проходить съемки фильмов. Также здесь разместятся гримерные комнаты, раздевалки, костюмерные. В павильоне одновременно смогут находиться до 200 человек. Это режиссеры, гримеры, операторы, осветители и актеры. Рядом с павильоном появится наземная парковка. Рядом высадят деревья и кустарники, установят фонари, а также лавочки для отдыха», — добавили в пресс-службе Москомархитектуры.