Новый Клинический госпиталь ИДК стремительно набирает обороты

В апреле в госпитале появилось отделение пластической хирургии, которое осуществляет широкий спектр эстетических услуг:

пластику век (блефаропластика);

подтяжку кожи лица, шеи и лба;

пластику носа (ринопластика);

хирургическую коррекцию ушных раковин (отопластика);

коррекцию рубцов;

маммопластику;

липосакцию;

контурную коррекцию тела;

интимную женскую коррекцию.

В травматолого-ортопедическом отделении клиники работает один из известнейших травматологов Самарской области , заслуженный врач России с опытом работы более 38 лет — Геннадий Куропаткин. Здесь можно получить высококачественные медицинские услуги по последним мировым технологиям:

эндопротезирование;

артроскопия;

удаление пластин и фиксаторов из верхних и нижних конечностей;

наложение швов на сухожилия;

остеосинтез (соединений отломков костей)

устранение вывихов;

реконструктивные операции;

и прочие редкие услуги, которые выполняются по «последним» мировым технологиям, доступным современной медицине.

Еще одно нововведение апреля в перечне услуг Клинического госпиталя ИДК — проведение процедур в области оториноларингологии, среди которых:

удаление аденоидов;

резекция язычка;

септопластика (хирургическое вмешательство по устранению искривления носовой перегородки);

удаление полипов и папиллом на ЛОР-органах;

хирургическое вмешательство на придаточных пазухах носа.

Хирургический блок представлен в новом госпитале довольно широко, что еще раз подтверждает его многофункциональность, где при необходимости может оказываться помощь всей семье начиная от самых маленьких и заканчивая старшим поколением.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

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