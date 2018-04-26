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Новый Клинический госпиталь ИДК стремительно набирает обороты
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Новый Клинический госпиталь ИДК стремительно набирает обороты 

Волга Ньюс 2 часа назад
В апреле в госпитале появилось отделение пластической хирургии, которое осуществляет широкий спектр эстетических услуг:
пластику век (блефаропластика);
подтяжку кожи лица, шеи и лба;
пластику носа (ринопластика);
хирургическую коррекцию ушных раковин (отопластика);
коррекцию рубцов;
маммопластику;
липосакцию;
контурную коррекцию тела;
интимную женскую коррекцию.
В травматолого-ортопедическом отделении клиники работает один из известнейших травматологов Самарской области, заслуженный врач России с опытом работы более 38 лет — Геннадий Куропаткин. Здесь можно получить высококачественные медицинские услуги по последним мировым технологиям:
эндопротезирование;
артроскопия;
удаление пластин и фиксаторов из верхних и нижних конечностей;
наложение швов на сухожилия;
остеосинтез (соединений отломков костей)
устранение вывихов;
реконструктивные операции;
и прочие редкие услуги, которые выполняются по «последним» мировым технологиям, доступным современной медицине.
Еще одно нововведение апреля в перечне услуг Клинического госпиталя ИДК — проведение процедур в области оториноларингологии, среди которых:
удаление аденоидов;
резекция язычка;
септопластика (хирургическое вмешательство по устранению искривления носовой перегородки);
удаление полипов и папиллом на ЛОР-органах;
хирургическое вмешательство на придаточных пазухах носа.
Хирургический блок представлен в новом госпитале довольно широко, что еще раз подтверждает его многофункциональность, где при необходимости может оказываться помощь всей семье начиная от самых маленьких и заканчивая старшим поколением.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом
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