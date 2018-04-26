Президент Польши заявил о необходимости ликвидировать барьеры в торговле с США

"Двустороннее экономическое сотрудничество Польши и США превосходно развивается несмотря на географическую отдаленность двух стран", — сказал польский лидер. «Прошлый год был рекордным с точки зрения товарообмена», — указал Дуда, подчеркнув, что он вырос на 22%.

"Нашей целью должно быть увеличение товарообмена вдвое. Чтобы его достигнуть необходимо ликвидировать барьеры, а не создавать новые", — заявил Дуда. Он высказал понимание в связи с заботой Дональда Трампа об американских интересах, но выразил уверенность, что развитие торговли с Польшей принесет США только выгоду.

Польско-американский экономический форум проходит уже в третий раз. В этом году мероприятию придается особое значение, учитывая отмечаемое в текущем году столетие с момента налаживания официальных контактов между Польшей и США. Американскую делегацию на форуме возглавляет Элизабет Эрин Волш из министерства торговли США. Среди главных тем форума в этом году — взаимодействие Польши и США в сферах энергетики, обороны, защиты здоровья и инноваций в экономике.

По данным Главного статистического управления, Польша экспортировала в США в 2017 году товаров на $6,1 млрд, а импортировала на $6,6 млрд