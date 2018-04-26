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Согласован проект строительства дороги для транспортного обслуживания жилой застройки в ТиНАО
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Согласован проект строительства дороги для транспортного обслуживания жилой застройки в ТиНАО 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Участок АД5. Участок ул. 3-я Нововатутинская» по адресу: поселение Десеновское, вблизи дер. Десна, Новомосковский административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, согласована проектная документация на строительство дороги для транспортного обслуживания жилой застройки, расположенной на территории поселения Десеновское.
«Активное строительство новых дорог способствует не только снижению загруженности города и улучшению транспортной ситуации в целом, но и созданию комфортной, благоприятной среды для жизни и свободного передвижения жителей столицы. Тем не менее, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, перед городом все еще стоит масштабная задача дальнейшего улучшения транспортной ситуации в столице. В целях повышения качества транспортного обслуживания жилой застройки в поселении Десеновское предусматривается строительство участка ул. 3-я Нововатутинская от проезда 7061 до Нововатутинского проспекта», — пояснил В. Леонов.
В пресс-службе отметили, что в основной период работ будет осуществляться строительство участка автомобильной дороги, прокладка сетей дождевой канализации, устройство уличного освещения, установка светофорного объекта, а также дополнительных технических средств организации дорожного движения.
«Движение транспорта по ул. 3-я Нововатутинская будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении. Крайняя правая полоса движения запроектирована с учетом регулярного движения городского пассажирского транспорта. Разрешенная скорость транспорта составит 40 км/ч. Пешеходное движение предполагается по проектируемым тротуарам, а переход через проезжую часть будет осуществляться по наземным регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. Кроме того, вдоль тротуара по одной стороне ул. 3-я Нововатутинская устроят велосипедную дорожку с односторонним движением», — добавили в пресс-службе.
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