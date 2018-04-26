Полиция в Москве начала проверку после нападения охранника Burger King на посетителя из-за чтение рэпа

По словам собеседника агентства, инцидент произошел поздним вечером 24 апреля в ресторане Burger King на проспекте Мира, когда между 32-летним посетителем и 27-летним охранником заведения возник конфликт на почве музыки.

«Посетитель достал телефон, подключил к нему колонку и стал слушать громкую музыку и читать рэп. Сотрудник охраны сделал мужчине замечание и попросил выключить телефон, на что тот ответил, что как только дослушает музыку и дочитает рэп, так и выключит. Между мужчинами возникла перепалка, в ходе которой посетитель стал вести себя вызывающе, и тогда охранник повалил его на пол и вызвал полицию. Любителя рэпа доставили в больницу, где у него диагностировали ушиб грудной клетки и перелом плюсневой кости», — сказал источник.

Он добавил, что потерпевший заявил сотрудникам МВД, что его избил охранник Burger King. По данному факту правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.