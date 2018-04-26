Ещё
Полиция в Москве начала проверку после нападения охранника Burger King на посетителя из-за чтение рэпа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция в Москве начала проверку после нападения охранника Burger King на посетителя из-за чтение рэпа 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В ресторане Burger King на северо-востоке столицы охранник напал на посетителя, громко слушавшего музыку и читавшего рэп. Потерпевшего с переломом доставили в больницу, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел поздним вечером 24 апреля в ресторане Burger King на проспекте Мира, когда между 32-летним посетителем и 27-летним охранником заведения возник конфликт на почве музыки.
«Посетитель достал телефон, подключил к нему колонку и стал слушать громкую музыку и читать рэп. Сотрудник охраны сделал мужчине замечание и попросил выключить телефон, на что тот ответил, что как только дослушает музыку и дочитает рэп, так и выключит. Между мужчинами возникла перепалка, в ходе которой посетитель стал вести себя вызывающе, и тогда охранник повалил его на пол и вызвал полицию. Любителя рэпа доставили в больницу, где у него диагностировали ушиб грудной клетки и перелом плюсневой кости», — сказал источник.
Он добавил, что потерпевший заявил сотрудникам МВД, что его избил охранник Burger King. По данному факту правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Агентство «Москва»: последние новости
Музыкант В.Пресняков-старший перенес инфаркт и был госпитализирован в одну из московских больниц В Госдуму внесен законопроект о наследственном договоре и совместном завещании супругов Большой летний фестиваль волонтеров пройдет в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров161
Трамп унизил Макрона95
Самбурская унизила Летучую16
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США149
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение