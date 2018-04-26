«Студенты в панике спасались»: на Вторчермете затопило кипятком общежитие колледжа красоты

Этой ночью прорвало трубу с горячей водой на шестом этаже здания, в котором расположено общежитие Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты, в переулке Саранском.

— Кипяток начал топить нижние этажи, — рассказала одна из студенток колледжа. — Горячая вода превратилась в кипящий дождь. Студенты в панике спасались, выбегали из общежития в чем были. Сейчас некоторые студенты не пошли на занятия, уехали домой. Нужно отойти от шока.

В самом колледже информацию о прорыве трубы подтвердили. И хотя студенты ночью перепугались, произошедшее — не катастрофа.

— Пострадавших нет, — сообщили в администрации колледжа — Там затопило несколько комнат в одной из секций. Ребята сами помогали справиться с ситуацией, у некоторых замочило вещи. Сейчас воду отключили, устраняют последствия аварии.

В колледже полагают, что прорыв трубы может быть связан с испытаниями, которые проводила Екатеринбургская теплосетевая компания. Но энергетики накануне сообщили, что их испытания уже завершились. Сейчас сотрудники учреждения образования выясняют, почему всё-таки рванули трубы.

Также в администрации колледжа подтвердили, что часть ребят не пришла сегодня на занятия, из-за ночного происшествия «дети не выспались».