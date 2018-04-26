Потребный парк полувагонов к 2025 году может вырасти на 11,9–15,1%, до 545–561 тысяч единиц

Соответствующие результаты расчетов ИПЕМ представил генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян на состоявшемся 23 апреля совместном заседании ряда рабочих органов РСПП , посвященном мерам обеспечения вывоза предъявляемых к перевозке грузов и принципам ценового регулирования межвидовой конкуренции на транспорте.

На основе двух сценариев, заложенных в разных версиях долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года, ИПЕМ оценил перспективный потребный парк различных видов грузового подвижного состава. Так, по оценкам ИПЕМ, потребный парк полувагонов к 2025 году может вырасти на 11,9–15,1%, до 545–561 тыс. ед., платформ и хопперов — на 12,2–26%, до 65,4–73,4 тыс. и 102,9–115,6 тыс. ед. соответственно.

В то же время потребный парк цистерн к указанному периоду сократится на 0,5–2,9%, до 223,4–217,9 тыс. вагонов. Такая отрицательная динамика связана с ожидаемым ОАО «РЖД» переключением нефтяных грузов на трубопроводный транспорт в связи с его активным развитием. В рамках заседания в РСПП Ю. Саакян также отметил наблюдаемую несбалансированность работы российского транспортного комплекса и необходимость внедрения государственных инструментов управления транспортным балансом.