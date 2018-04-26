Префект СЗАО Алексей Пашков провел встречу с жителями района Митино

В рамках мероприятия впервые была организована консультационная площадка Росреестра . Перед началом обсуждения жители могли обратиться к специалистам управления с вопросами по регистрации недвижимости, постановке жилья на кадастровый учет. Также проходили консультации профильных окружных специалистов.

Встреча была посвящена социально-экономическому развитию района в 2018 году. Подробный доклад по теме представила глава управы Валентина Воробьева.

— В этом году в районе планируется провести благоустройство 18 дворовых территорий. Адресный перечень был составлен с участием жителей, которые голосовали за включение своих дворов в список благоустройства на портале «Активный гражданин», — рассказала глава управы.

Она также сообщила, что на прошлых выходных в районе стартовала программа «Миллион деревьев». По просьбам жителей саженцы появились в Ангеловом переулке и на улице Барышиха. Всего в этом году в районе планируется высадить 45 деревьев и 3120 кустарников.

Помимо благоустройства жители интересовались развитием транспортной инфраструктуры, программой реновации и социальным обслуживанием населения. Немало было задано вопросов и по теме пожарной безопасности.

— В Северо-Западном округе были организованы внеплановые проверки торговых центров и жилых домов. К сегодняшнему дню инспекционные комиссии в состав которых вошли представители префектуры, управ и сотрудники окружного управления МЧС , оценили состояние систем пожарной безопасности всех объектов массового скопления людей. Особое внимание было обращено на укомплектованность инвентарем, исправность систем дымоудаления и противопожарной автоматики. Были также приняты меры по дополнительному размещению пожарной агитации в многоквартирных домах, чтобы люди знали, как действовать в чрезвычайной ситуации, — отметил префект.

Еще один волнующий вопрос — реконструкция ландшафтного парка «Митино». Жители выразили обеспокоенность затянувшейся стройкой. — Кто контролирует ход работ? — спросила одна из участниц.

— Основные работы по комплексному благоустройству парка «Митино» к сегодняшнему дню уже завершены. Этой весной на территории парка будет проведено масштабное озеленение, также планируется установить навигационные таблички, игровые и спортивные элементы. Для контроля за ходом работ была создана инициативная группа, в состав которой вошли представители управы, депутаты и жители. Комиссия в ежедневном режиме проводит инспекцию и готовит отчеты о проделанной работе, — рассказал Алексей Пашков

Сразу несколько участников встречи спросили о сроках ввода нового центра социального обслуживания, строительство которого ведется на Пятницком шоссе.