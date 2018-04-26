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Аудиторы должны будут докладывать о подозрительных операциях клиентов
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Аудиторы должны будут докладывать о подозрительных операциях клиентов 

Время бухгалтера 1 час назад
Принят уже успевший нашуметь закон, который вводит новую обязанность для аудиторов.
Если у них в ходе работы возникают какие-либо основания предполагать, что сделки или транзакции проверяемой компании совершаются для отмывания преступных доходов или завуалированно снабжают деньгами террористов, то аудиторы должны непременно доложить об этих обстоятельствах в Росфинмониторинг.
Собственникам компании о факте направления такого уведомления аудиторы сообщать не должны.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.04.2018 № 112-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
Вступает в силу 04.05.2018
Официальный интернет-портал правовой информации:
http://www.pravo.gov.ru, 23.04.2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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