Аудиторы должны будут докладывать о подозрительных операциях клиентов

Принят уже успевший нашуметь закон, который вводит новую обязанность для аудиторов.

Если у них в ходе работы возникают какие-либо основания предполагать, что сделки или транзакции проверяемой компании совершаются для отмывания преступных доходов или завуалированно снабжают деньгами террористов, то аудиторы должны непременно доложить об этих обстоятельствах в Росфинмониторинг

Собственникам компании о факте направления такого уведомления аудиторы сообщать не должны.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23.04.2018 № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

Вступает в силу 04.05.2018

Официальный интернет-портал правовой информации:

http://www.pravo.gov.ru, 23.04.2018

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»