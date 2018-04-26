Ещё
Зоопарк планируют открыть на Байкальском тракте в 15-и км от озера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зоопарк планируют открыть на Байкальском тракте в 15-и км от озера 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка, специалисты которого помогают иркутским коллегам. Кто выступает организатором зоопарка в Приангарье, не сообщается.
«Планируется, что строительство Иркутского зоопарка начнется в ближайшее время, как только будут решены все финансовые, организационные и правовые вопросы», — говорится в сообщении.
В Иркутске уже побывала делегация из ведущих специалистов столичного зоопарка по стратегическому развитию во главе с президентом зоосада Владимиром Спициным. Гости помогали в выборе места, теперь они планируют участвовать в создании иркутского зоосада в качестве консультанта.
Сейчас в Иркутске полноценного зоопарка нет — есть частная зоогалерея и зоосад в Ботаническом саду ИГУ.
АиФ Иркутск: последние новости
Главврачом Иркутского перинатального центра назначена Оксана Токунова В Японии на олимпийском кимоно появился силуэт Байкала Торговлю алкоголем запретят в Иркутске 8 и 9 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»40
Россиян оставят без торговых центров166
Трамп унизил Макрона95
Самбурская унизила Летучую16
Украинцев оставили без вузов43
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение