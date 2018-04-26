Зоопарк планируют открыть на Байкальском тракте в 15-и км от озера

Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка, специалисты которого помогают иркутским коллегам. Кто выступает организатором зоопарка в Приангарье, не сообщается.

«Планируется, что строительство Иркутского зоопарка начнется в ближайшее время, как только будут решены все финансовые, организационные и правовые вопросы», — говорится в сообщении.

Иркутске уже побывала делегация из ведущих специалистов столичного зоопарка по стратегическому развитию во главе с президентом зоосада Владимиром Спициным. Гости помогали в выборе места, теперь они планируют участвовать в создании иркутского зоосада в качестве консультанта.

Сейчас в Иркутске полноценного зоопарка нет — есть частная зоогалерея и зоосад в Ботаническом саду ИГУ.