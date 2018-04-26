Пресс-конференция об участии членов «Юнармии» в параде Победы. Видеотрансляция 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная участию членов движения «Юнармия» в параде Победы на Красной площади 9 мая 2018 года, а также планам на «Юнармейское лето».
Начальник Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны РФ Михаил Барышев, начальник главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, руководитель аппарата общественного движения «Юнармия» Елена Слесаренко и юнармейцы рассказывают об участии 273 членов движения в параде Победы на Красной площади, а также проекте «Юнармейское лето».
Юнармейцы пройдут маршем на парадах Победы в 28 городах России. В летний сезон 2018 года также состоятся более 1300 юнармейских смен в федеральных, региональных и муниципальных детских лагерях.