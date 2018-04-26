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Объем крупного рогатого скота увеличился на 25% за 5 лет — Харон Амерханов
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Объем крупного рогатого скота увеличился на 25% за 5 лет — Харон Амерханов 

Банки Сегодня 2 часа назад
Объем крупного рогатого скота увеличился на 25% за 5 лет — Харон Амерханов— В нашей стране задействованы 69 регионов, которые занимаются разведением крупного рогатого скота. На протяжении последних нескольких лет, мы отмечаем положительную динамику в увеличении поголовья КРС. На данный момент суммарное количество скота всех категорий составляет 3,6 миллиона голов. Если сравнивать этот показатель с результатом 2013 года, то можно отметить увеличение на 25%, — сказал Харон Амерханов.
Также директор Департамента отметил регионы, в которых наблюдается самый наибольший прирост крупного рогатого скота: Воронежская, Калужская, Орловская, Смоленская и Брянская области.
Затем Харон Амерханов рассказал о государственной поддержке животноводческих предприятий малых форм хозяйствования. По его словам, за 2017 год государство субсидировало более 2,5 миллиардов рублей на поддержку развития мясного скотоводства в регионах.
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