Объем крупного рогатого скота увеличился на 25% за 5 лет — Харон Амерханов

Объем крупного рогатого скота увеличился на 25% за 5 лет — Харон Амерханов — В нашей стране задействованы 69 регионов, которые занимаются разведением крупного рогатого скота. На протяжении последних нескольких лет, мы отмечаем положительную динамику в увеличении поголовья КРС. На данный момент суммарное количество скота всех категорий составляет 3,6 миллиона голов. Если сравнивать этот показатель с результатом 2013 года, то можно отметить увеличение на 25%, — сказал Харон Амерханов.

Также директор Департамента отметил регионы, в которых наблюдается самый наибольший прирост крупного рогатого скота: Воронежская, Калужская, Орловская, Смоленская и Брянская области.

Затем Харон Амерханов рассказал о государственной поддержке животноводческих предприятий малых форм хозяйствования. По его словам, за 2017 год государство субсидировало более 2,5 миллиардов рублей на поддержку развития мясного скотоводства в регионах.