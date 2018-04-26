Горячая пожарная из Норвегии стала звездой Инстаграм

Гунн Нартен работает в пожарной охране, а свободное время тратит на личные фитнес-тренировки. На ее инстаграм за несколько дней подписалось 50 тысяч человек, а сейчас армия фанатов насчитывает более 140 тысяч фолловеров. Благодаря этому, норвежка уже получила негласный титул самой горячей пожарной за всю историю.

Сама Гунн к внезапной популярности отнеслась довольно нейтрально. Девушка мечтала стать пожарным с 19 лет и во главе угла всегда ставила ту пользу, которую может принести людям: редкий случай, когда внешняя красота дополнена внутренней.

Гунн приходится уделять почти все время физподготовке, чтобы не отстать от коллег-мужчин. Впрочем, команда давно приняла ее в семью и с удовольствием поддерживает все начинания красотки.

Даже свой блог девушка завела по одной причине: чтобы помочь людям выбраться из клетки стереотипов и следовать своей мечте. До работы в пожарной команде Гунн занималась неинтересным ей делом и чувствовала себя очень несчастной — на этом примере очень легко понять, как одно смелое решение может кардинально изменить всю вашу жизнь.