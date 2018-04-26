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Парки Москвы приглашают горожан на открытие сезона фонтанов в конце апреля
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Парки Москвы приглашают горожан на открытие сезона фонтанов в конце апреля 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. В парках Москвы с 26 апреля начнут работать фонтаны. Об этом сообщили в четверг ТАСС в объединенной дирекции «Мосгорпарк». Так, уже в четверг начнет работу главный фонтан на Фонтанной площади в парке «Сокольники».
"В столице официально открывается сезон фонтанов, и мы с радостью приглашаем москвичей и гостей столицы назначать возле них встречи, делать красивые фотографии и просто отдыхать в наших парках", — сказали в объединенной дирекции.
Самый большой
В парке Победы на Поклонной горе расположен фонтанный комплекс, который появился здесь в 1994 году и считается самым большим в городе. Он состоит из 15 фонтанов, смонтированных в пяти больших бассейнах. Подсветка включается автоматически при наступлении темноты — в фонтанах установлены датчики с фотоэлементами.
Здесь же на Поклонной горе напротив храма Георгия Победоносца расположены три секционных фонтана «Радость победы» с цветной подсветкой. В их чашах которых установлены насадки, которые придают струям форму рюмок.
Фонтаны с музыкой
В музее-заповеднике «Царицыно» находится один из крупнейших музыкальных светодинамических фонтанов города, состоящий из 12 кругов и 915 струй воды, которые могут менять толщину и высоту. В «репертуаре» — произведения Чайковского, Вивальди, Моцарта и других известных композиторов.
Еще один фонтан с музыкальным сопровождением расположен на детской территории Таганского парка. Танцующие струи здесь можно увидеть каждый вечер, они также сопровождаются классической музыкой.
В Измайловском парке фонтанам аккомпанирует живой инструментальный ансамбль: концерты здесь проходят каждое воскресенье. Его можно послушать, устроившись на лавочках, расположенных вокруг фонтана.
"Сухие" фонтаны
В нескольких парках столицы есть «сухие» фонтаны. Их также называют «пешеходными» или «игровыми». Чаша спрятана под землей, поэтому к фонтану можно подойти вплотную или прогуляться между бьющих из-под земли струй.
Пройтись по одному из таких фонтанов можно в парке «Садовники». Фонтан создает прохладу в жаркую погоду и привлекает внимание детей. Еще один «сухой» фонтан расположен в самом центре Сиреневого сада. Он с наступлением сумерек преображается с помощью яркой подсветки. Также такие фонтаны есть на Крымской набережной и в Бабушкинском парке.
Фигурные фонтаны
Два фонтана фигурной формы расположены на территории сада "Эрмитаж". Первый представляет собой две чаши из светлого мрамора, второй — вазу, установленную на высоком каменном постаменте. В ночное время оба фонтана подсвечиваются.
В уже упомянутом Таганском парке на основной территории находится большой фонтан, исполненный в оригинальной современной манере из хромированных изогнутых труб, напоминающих серебристые всплески воды.
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