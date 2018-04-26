В Пензе 30 апреля будут ходить дачные автобусы

В будущий понедельник, 30 апреля, в Пензе по просьбе горожан будут работать дачные автобусы. В этот день на маршруты выйдет дачный транспорт, который будет курсировать по графику выходного дня. Информация о дополнительных автобусных рейсах появилась на официальном сайте администрации.

«В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 01.03.2018 № 321 «О транспортном обслуживании населения города Пензы на дачных (сезонных) маршрутах в 2018 году» автобусы по дачным (сезонным) маршрутам будут работать 28, 29 апреля и 2 мая. По просьбе жителей города дополнительно будет организована работа автобусов 30 апреля по графику выходного дня», — говорится в сообщении мэрии.

В праздничный день 1 мая дачные автобусы курсировать не будут.