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В Пензе 30 апреля будут ходить дачные автобусы
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В Пензе 30 апреля будут ходить дачные автобусы 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В будущий понедельник, 30 апреля, в Пензе по просьбе горожан будут работать дачные автобусы. В этот день на маршруты выйдет дачный транспорт, который будет курсировать по графику выходного дня. Информация о дополнительных автобусных рейсах появилась на официальном сайте администрации.
«В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 01.03.2018 № 321 «О транспортном обслуживании населения города Пензы на дачных (сезонных) маршрутах в 2018 году» автобусы по дачным (сезонным) маршрутам будут работать 28, 29 апреля и 2 мая. По просьбе жителей города дополнительно будет организована работа автобусов 30 апреля по графику выходного дня», — говорится в сообщении мэрии.
В праздничный день 1 мая дачные автобусы курсировать не будут.
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