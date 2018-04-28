На Алтае переезд военкомата в новое здание обсудят с Минобороны РФ

Военкомат Республики Алтай переедет в новое здание. Глава республики Александр Бердников провел совещание, на котором обсуждался вопрос обновления материально-технической базы республиканского и городского военных комиссариатов.

«Я считаю, что первый шаг служения Родине начинается именно с военкомата. От того, какие впечатления получит будущий солдат в этих стенах, зависит его дальнейшее отношение к службе, к армии, — цитирует главу региона официальный Интернет-портал РА. — Долгие годы помещения нашего военкомата не ремонтировались, и сегодня назрела необходимость решить данный вопрос».

Для военного комиссариата уже присмотрено здание бывшей дорожной организации «Магистраль», соответствующее необходимым требованиям.

«На этой базе мы планируем разместить республиканский и городской военкоматы, призывной пункт, ДОСААФ , военно-патриотические клубы, патриотические организации, движение «Юнармия», Российское движение школьников, наши поисковые отряды», — рассказал Бердников.