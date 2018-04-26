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ЮВЖД на день запустит прямую электричку из Воронежа в Дивногорье
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ЮВЖД на день запустит прямую электричку из Воронежа в Дивногорье 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Это будет первый поезд в 2018 году. ЮВЖД запустит первую в 2018 году прямую электричку из Воронежа в Дивногорье в воскресенье, 29 апреля. Пригородный поезд №6410/6409 «Воронеж-1 — Лиски — Воронеж-1»продлят до станции «Копанище», сообщила пресс-служба компании. Электричка поедет от воронежского вокзала в 9:19 и прибудет в музей-заповедник Дивногорье (о.п. 143 км) в 11:38. Обратно пригородный поезд отправится со станции «Копанище» в 15:58, пассажиры прибудут на вокзал «Воронеж-1» в 18:20. Стоимость проезда туда и обратно — 506 рублей. Пассажирам так называемого «экскурсионного поезда» предложат на выбор две экскурсионные программы. Воронежцы смогут посетить Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь или присоединится к пешей обзорной экскурсии «Летопись Дивногорья», включающей знакомство с уникальными меловыми ландшафтами, посещение пещерного храма Сицилийской Иконы Божией матери середины ХVII века и Маяцкого городища IX-X веков. Экскурсии оплачиваются отдельно. Их стоимость варьируется от 75 до 260 рублей. Проект «Экскурсионный поезд» будет реализован в третий раз. За 2016-2017 годы в период с мая по октябрь организовали 14 поездок, услугой воспользовались 4,5 тыс. человек. В 2018 году планируется запустить 22 прямые электрички. Дарья Крымова
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