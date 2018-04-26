Югорский прокурор обязал чиновников докладывать о склонении их к взяточничеству 

Депутаты югорской думы поддержали корректировки регионального закона о государственных должностях, обязывающие лиц, замещающих таковые в ХМАО, сообщать в органы о склонении их к получению взяток и иных коррупционных правонарушений.
Как говорится в пояснительной записке к документу, федеральный закон о противодействии коррупции обязывает сообщать о подобных фактах государственных гражданских и муниципальных служащих. В то же время у лиц, замещающих госдолжности, такая обязанность отсутствует.
Согласно поправкам, отныне чиновники (в качестве примера прокуратура указывает заместителей губернатора округа, спикера и вице-спикеров парламента и руководство счетной палаты региона) обязаны уведомлять работодателя обо всех случаях «обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных проявлений».
Отметим, в ходе заседания парламента Евгений Ботвинкин также выступал с докладом о состоянии законности в регионе по итогам 2017 года. Как отметил прокурор в отчете, количество выявленных органами правоохраны преступлений коррупционной направленности осталось на уровне 2016 года. Однако, подчеркнул прокурор, в течение года за совершение коррупционных преступлений осуждено свыше 120 человек.