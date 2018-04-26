Югорский прокурор обязал чиновников докладывать о склонении их к взяточничеству

Депутаты югорской думы поддержали корректировки регионального закона о государственных должностях, обязывающие лиц, замещающих таковые в ХМАО , сообщать в органы о склонении их к получению взяток и иных коррупционных правонарушений.

Как говорится в пояснительной записке к документу, федеральный закон о противодействии коррупции обязывает сообщать о подобных фактах государственных гражданских и муниципальных служащих. В то же время у лиц, замещающих госдолжности, такая обязанность отсутствует.

Согласно поправкам, отныне чиновники (в качестве примера прокуратура указывает заместителей губернатора округа, спикера и вице-спикеров парламента и руководство счетной палаты региона) обязаны уведомлять работодателя обо всех случаях «обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных проявлений».