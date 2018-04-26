В Удмуртии закрывается Дом архитектора

Ижевске пользователи Сети негодуют по поводу возможного закрытия Дома архитектора. «Слушали на Госсовете отчет главы республики Бречалова А. В. за 2017 год, и планы по сокращению муниципальных служащих, как уже в среду эти самые служащие уведомили нас о расторжении договора аренды и закрытии Дома архтектора с выставочным залом и детской студией. Такое вот жертвоприношение ради чего?», — говорится в одном из сообщений.

Напомним, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов , выступая на расширенном заседании сессии Госсовета с отчетом о работе правительства за 2017 год заявил о сокращении чиновничьего аппарата на 30%. В первую очередь сократится число заместителей министров. Эффект от подобной оптимизации должен составить не менее 23 миллионов рублей. Всех членов кабмина, которые попадут под сокращение, постараются трудоустроить.

За комментарием «ФедералПресс» обратился в пресс-службу правительства республики. Заместитель руководителя пресс-службы главы и правительства Удмуртии Иван Лебедев , подтвердил, что информация о возможном закрытии Дома архитектора действительно есть, однако полные данные могут предоставить только в мэрии Ижевска, так как это муниципальная собственность.

Сотрудник пресс-службы горадминистрации, который общался с корреспондентом, заявил, что передаст запрос начальству, поскольку «давать какие-либо комментарии не уполномочен».

Дозвониться до Дома архитектора к моменту выхода материала не удалось.

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