Ещё
В Удмуртии закрывается Дом архитектора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Удмуртии закрывается Дом архитектора 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ижевске пользователи Сети негодуют по поводу возможного закрытия Дома архитектора. «Слушали на Госсовете отчет главы республики Бречалова А. В. за 2017 год, и планы по сокращению муниципальных служащих, как уже в среду эти самые служащие уведомили нас о расторжении договора аренды и закрытии Дома архтектора с выставочным залом и детской студией. Такое вот жертвоприношение ради чего?», — говорится в одном из сообщений.
Напомним, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, выступая на расширенном заседании сессии Госсовета с отчетом о работе правительства за 2017 год заявил о сокращении чиновничьего аппарата на 30%. В первую очередь сократится число заместителей министров. Эффект от подобной оптимизации должен составить не менее 23 миллионов рублей. Всех членов кабмина, которые попадут под сокращение, постараются трудоустроить.
За комментарием «ФедералПресс» обратился в пресс-службу правительства республики. Заместитель руководителя пресс-службы главы и правительства Удмуртии Иван Лебедев, подтвердил, что информация о возможном закрытии Дома архитектора действительно есть, однако полные данные могут предоставить только в мэрии Ижевска, так как это муниципальная собственность.
Сотрудник пресс-службы горадминистрации, который общался с корреспондентом, заявил, что передаст запрос начальству, поскольку «давать какие-либо комментарии не уполномочен».
Дозвониться до Дома архитектора к моменту выхода материала не удалось.
Редакция следит за развитием событий.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Рейтинг публичной активности ВИП-персон Республики Чувашия. Первый квартал-2018 К Гофенберг пришли с обыском В самарском суде стартует процесс по иску отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»40
Россиян оставят без торговых центров166
Трамп унизил Макрона95
Самбурская унизила Летучую16
Украинцев оставили без вузов43
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение