В Самаре открыли дополнительный пункт по выдаче пропусков в центр Самары на время ЧМ

Жители Самары начали оформлять пропуска на въезд в центр города во время чемпионата мира по футболу. Для удобства населения в Ленинском районе открыли дополнительный пункт по выдаче аккредитаций на автомобили. Об этом сообщили в мэрии Самары.

— Пропуск можно получить по адресу: ул. Куйбышева, 120, в кабинете № 7. Здесь находится управление информации и аналитики администрации Самары, — рассказали в мэрии города.

Подать заявку на аккредитацию можно будет с 8:30 до 17:30. Суббота, воскресенье и праздничные дни — выходные.

При этом получить аккредитацию можно и в других пунктах выдачи. 63.ru подготовил подробную инструкцию, о том, как и где ее можно получить.