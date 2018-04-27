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В Самаре открыли дополнительный пункт по выдаче пропусков в центр Самары на время ЧМ
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В Самаре открыли дополнительный пункт по выдаче пропусков в центр Самары на время ЧМ 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары начали оформлять пропуска на въезд в центр города во время чемпионата мира по футболу. Для удобства населения в Ленинском районе открыли дополнительный пункт по выдаче аккредитаций на автомобили. Об этом сообщили в мэрии Самары.
— Пропуск можно получить по адресу: ул. Куйбышева, 120, в кабинете № 7. Здесь находится управление информации и аналитики администрации Самары, — рассказали в мэрии города.
Подать заявку на аккредитацию можно будет с 8:30 до 17:30. Суббота, воскресенье и праздничные дни — выходные.
При этом получить аккредитацию можно и в других пунктах выдачи. 63.ru подготовил подробную инструкцию, о том, как и где ее можно получить.
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