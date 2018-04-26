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Депутатам не будут выдавать спецпропуска на проезд в центр Самары во время ЧМ-2018
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Депутатам не будут выдавать спецпропуска на проезд в центр Самары во время ЧМ-2018 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Городская дума Самары попала в зону ограничения движения во время чемпионата мира по футболу. Здание располагается на улице Куйбышева, которая станет пешеходной, а значит для проезда потребуется пропуск.
На рабочем совещании в гордуме в четверг, 26 апреля, некоторые депутаты озаботились вопросом, а выдадут ли членам парламента специальные пропуска на проезд в центр города. Оказалось, что каждый из них должен решать вопрос в индивидуальном порядке.
— Выдача специальных пропусков для депутатов не планируется, — сообщил председатель думы Алексей Дегтев.
По информации городского департамента транспорта и ГИБДД, пропуски на проезд в зону ЧМ-2018, помимо спецтранспорта, будут получать самарцы, которые имеют прописку в районе, и машины предприятий, которые работают в этой зоне за исключением машин работников.
Выдачу пропусков для жителей Самары организовали из-за ограничения движения в центре города на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года — с 14 июня по 15 июля. Здесь будет располагаться главная фан-зона турнира. Ее обустроят на площади Куйбышева.
63.ru подготовил инструкцию о том, как можно получить пропуск в центр Самары на время ЧМ.
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