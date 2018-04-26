Жительница Перми «заработала» пять тысяч рублей на браке с таджиком

ПЕРМЬ , 26 апр — РИА Новости . Кировский районный суд Перми признал фиктивным и аннулировал брак, заключенный между местной жительницей и гражданином Таджикистана , который, желая простым способом получить гражданство РФ , заплатил своей «невесте» 5 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что мужчина и женщина не собирались создавать семью, не жили вместе, не приобретали совместного имущества.

Фиктивный брак был необходим гражданину Таджикистана для получения российского гражданства в упрощенном порядке. За «услугу» он заплатил женщине 5 тысяч рублей.

"По результатам проверки прокурор района направил в Кировский районный суд Перми заявление о признании указанного брака недействительным и аннулировании соответствующей записи о регистрации брака. Требования прокурора судом удовлетворены", — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.