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Жительница Перми «заработала» пять тысяч рублей на браке с таджиком
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Жительница Перми «заработала» пять тысяч рублей на браке с таджиком 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕРМЬ, 26 апр — РИА Новости. Кировский районный суд Перми признал фиктивным и аннулировал брак, заключенный между местной жительницей и гражданином Таджикистана, который, желая простым способом получить гражданство РФ, заплатил своей «невесте» 5 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Проведенная прокуратурой проверка показала, что мужчина и женщина не собирались создавать семью, не жили вместе, не приобретали совместного имущества.
Фиктивный брак был необходим гражданину Таджикистана для получения российского гражданства в упрощенном порядке. За «услугу» он заплатил женщине 5 тысяч рублей.
"По результатам проверки прокурор района направил в Кировский районный суд Перми заявление о признании указанного брака недействительным и аннулировании соответствующей записи о регистрации брака. Требования прокурора судом удовлетворены", — говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.
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