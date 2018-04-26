Как стартапу начать работать с МТС? 

Конкурс подойдет:
Тем, у кого есть инновационный проект, соответствующий одному из пяти направлений конкурса.
Тем, кто хочет представить его топ-менеджменту МТС и компаний группы АФК «Система» и реализовать его с ведущим телекоммуникационным оператором России и СНГ.
Молодым специалистам и желающим пройти стажировку в топовой телекоммуникационной компании России.
Что получат участники:
Возможность запустить пилотный проект вместе с МТС и индустриальными партнерами конкурса.
Шанс принять участие в международном образовательном туре от компании МТС и проработать свой проект вместе с лидерами телекоммуникационной индустрии и ведущими экспертами бизнес-юнитов МТС.
Возможность попасть в корпоративный акселератор МТС.
Возможность пройти стажировку и получить работу в компании МТС.
Прием заявок идет по 5 направлениям:
FinTech —финансовые продукты и сервисы;
EduTech — образовательные продукты и сервисы;
E-Health — продукты и сервисы для здоровья и медицины;
Artificial Intelligence — решения на базе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, анализ Big Data;
CSRTech — социальные сервисные инновации.
Главной наградой станет возможность продать свой проект компании МТС.
Заявки принимаются до 14 мая. Зарегистрировать свой проект можно по ссылке.