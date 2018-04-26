Главные правила пользования городским велопрокатом

Москве открывается новый сезон городского велопроката. Пользователям будет доступно 4,3 тысячи велосипедов, в том числе 260 электробайков и 430 станций по всему городу. Редакция портала Москва 24 решила напомнить, как пользоваться велопрокатом, чтобы провести время максимально приятно.

Для начала нужно зарегистрироваться на сайте velobike.ru, в мобильном приложении «ВелоБайк» (App Store или Google Play) или в терминале велопроката. Для регистрации нужны телефон и банковская карта. На почту и на телефон вам придут логин и пароль, необходимые для доступа к прокату и для входа в личный кабинет.

Затем нужно выбрать и оплатить доступ к прокату на сутки (150 рублей или 200 рублей при расширенном тарифе), месяц (600 рублей) или сезон (1,2 тысячи рублей или 1,5 тысячи при расширенном тарифе). Если выбрать один из первых двух, то на карте заблокируют тысячу рублей депозита. Эти деньги вернут, когда закончится действие тарифного плана.

С помощью мобильного приложения нужно найти одну из 430 станций проката и убедиться, что на ней есть свободные велосипеды. Затем на самой станции выбрать велосипед, нажать «Ок» на его панели, ввести свои логин и пароль на электронном замке, который находится на руле, и дождаться сообщения о начале проката. При этом можно привязать в личном кабинете карту «Тройка», и брать велосипед, приложив карту и введя пароль.

После начала проката 30 минут (или 45 минут при расширенном тарифе) можно пользоваться велосипедом бесплатно. От 30 минут до часа поездки нужно будет дополнительно доплатить 30 рублей, до двух часов — 100 рублей, до трех — 450 рублей, до шести — тысяча рублей, до 24 часов — 1,5 тысячи рублей, до двух суток — три тысячи рублей. Больше двух суток — 30 тысяч рублей! Тут уж лучше самому купить велосипед. К слову, перерыв между поездками должен составлять не менее 15 минут.

Такие же тарифы действуют для аренды электровелосипедов, которые есть на шести станциях в центре города (у ММДЦ «Москва-Сити», в Хамовниках, Дорогомилове и в Пресненском районе).

Взять лучше тот велосипед, у которого достаточный уровень заряда батареи. Если горят зеленый, желтый и красный индикаторы, велосипед проедет до 18 километров, желтый и красный — до 10 километров, красный — до пяти километров. Мигающий красный означает, что батарея разряжена.

Включить электрооборудование нужно с помощью красной кнопки, расположенной справа на руле, а затем плавно нажать на курок скорости.

Для недолгой парковки вне станции у велосипедов спрятан выдвижной замок. Он не слишком длинный, но для фонарного столба или для городских парклвочных конструкций вполне подойдет. Шнур фиксируется под рулем. После ввода пароля трос блокируется. Повторный ввод пароля разблокирует замок, после чего можно продолжить движение.

У велосипеда есть три скорости, которых вполне хватает, чтобы и в горку заехать, и с ветерком проехать по пустой улице. На цепную передачу установлена защита, а на руле имеется небольшой ящик. В него удобно положить небольшую сумку или портфель.

Если велосипед сломался и не может ехать, нужно позвонить в службу поддержки по телефону +7 495 966-4-669 и сообщить номер велосипеда и станции, а также о найденных вами неисправностях. Затем следует оставить велосипед на станции и дождаться однократного звукового сигнала о блокировке. Техническая служба заберет его в ремонт (служба поддержки работает ежедневно с 07:00 до 24:00).

Вернуть велосипед можно на любую свободную парковочную стойку и обязательно дождаться надписи «возврат ОК» на электронном замке на руле, иначе аренда будет продолжена. В течение минуты после окончания проката на телефон должна прийти SMS с подтверждением окончания проката.

Электровелосипед можно вернуть только на любую работающую станцию электропроката в специальный порт с надписью «Электровелосипед». За возврат в обычный порт придется заплатить тысячу рублей.