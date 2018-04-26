Наталью Кустинскую оставили без памятника

На могиле Натальи Кустинской до сих пор нет монумента, несмотря на то, что после ее смерти прошло больше пяти лет.

Имя легендарной Натальи Кустинской вновь на слуху. Недавно в программе «Пусть говорят» обсуждали противостояние звезды с тезкой — Натальей Фатеевой . За женскими дрязгами забыли про главное — на могиле Кустинской до сих пор нет памятника. И если не принять меры, он вряд ли когда появится.

«Семина была не права»

Первой тревогу забила соседка легендарной артистки Марианна Шепф. Приехав на кладбище, она ужаснулась, в каком состоянии находится могила звезды, которой еще совсем недавно восхищались миллионы поклонников.

— Наталья похоронена рядом с сыном, — рассказывает женщина. — И на ее могиле ничего нет: только деревянный крестик. Мы туда приехали — грязь страшная, ограда завалена. Там еще место немножко с наклоном — надо хорошо поработать, чтобы его выровнять!

Марианна уверяет, что знаменитая актриса достойна хорошего памятника. Ведь при жизни она была очень светлым человеком.

— Моя мама дружила с Натальей, — рассказывает Марианна. — Мы жили в знаменитом киношном доме, где проживали все звезды, начиная от Фатеевой и заканчивая Кларой Румяновой . Квартира Натальи располагалась прямо над нашей, на 9-м этаже. Мы очень дружили. Наталья была прекрасным человеком, о котором нельзя сказать ни одного плохого слова.

На «Пусть говорят» Тамара Семина в пух и прах раскритиковала покойную артистку. В выражениях артистка не стеснялась. Она объявила, что та была не слишком умной женщиной, поэтому и закончила свои дни печально. Но Марианна с этим категорически не согласна.

— Я была удивлена, что Тамара Семина наговорила про Наталью кучу гадостей, — продолжает Марианна. — Она особенно с ней никогда не дружила. И так категорично заявлять, что она пила, была жадной и плохой, нельзя. Конечно, Семина — прекрасная артистка. Вышла, начала плясать и говорит: «Ой, у меня давление, мне плохо!» А сама танцует. Такое ощущение, что она приняла на душу перед выходом. Чесался язык ответить ей, но я промолчала.

По словам Марианны, в жизни Кустинская была очень доброй. Поэтому соседи всегда относились к ней с большим уважением.

— Я знала ее как человека и могу с ответственностью сказать: всем, кому можно было, она помогала! — продолжает Марианна. — К ней обращались: «Наташа, у меня проблема. Пожалуйста, помоги!» Никогда отказа с ее стороны не было. Я реально знаю, потому что все происходило на моих глазах. Наталья была добрейшей души человеком. Если у нее что-то было, она щедро этим делилась. Стоило только заикнуться, как в ответ: «Забирай!» За бриллиантами и бешеными деньгами она никогда не гналась.

«О племянницах она никогда не говорила»

После смерти Кустинской московскую квартиру разделили между собой племянницы актрисы. Соседи об их существовании узнали только после кончины звезды.

— Наташа с племянницами не общалась, — продолжает Марианна. — Она вообще не говорила, что у нее есть родственники. Когда болела, мы с мамой и мужем ей оказывали помощь. Племянницы не появились ни разу.

По идее девушки, которые уже продали доставшуюся им квартиру, должны установить хотя бы скромный монумент на могиле знаменитой тети. Но до сих пор этого не сделали.