Hi 5 Hangzhou — сердечное приветствие и искренняя благодарность

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай , 26 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — 23 апреля 2018 года в концертном зале «Румынский атенеум»" в столице Румынии состоялось поистине волшебное представление Ханчжоуского филармонического оркестра (НРО). Бухарест стал четвертой остановкой в рамках европейского тура-2018 всемирно признанного симфонического ансамбля из Китая, организованного совместно с Управлением туризма г. Ханчжоу. Энтузиазм и виртуозное мастерство музыкантов оркестра вызвали истинное восхищение и заслужили беспрецедентную поддержку со стороны жителей и гостей румынской столицы, приехавших в Бухарест специально, чтобы посетить представление.

Совпав с 5-й годовщиной присутствия Управления туризма г. Ханчжоу в социальных сетях, Европейский тур НРО-2018 является важным элементом ежегодной рекламной кампании управления под тематическим названием «Звуки Ханчжоу» (6+). Задача этой кампании — порадовать зарубежную аудиторию самобытными мелодиями. Программа кампании предполагает разнообразные онлайновые и офлайновые мероприятия, объединяемые общей темой — «Звуки Ханчжоу». Одним из таких мероприятий стал румынский концерт в ходе Европейского тура НРО-2018, сотни зрителей которого получили памятные сувениры и множество информации о новейших начинаниях Управления туризма г. Ханчжоу.

Выступая в качестве официального «амбассадора» туристического сектора этого восточно-китайского города, знаменитый музыкальный продюсер Ван Лихом (Wang Leehom) в начале этого года отправился в культурное путешествие с целью провести ряд промоушн-мероприятий «Звуки Ханчжоу» (bit.ly/2F74RIh). При участии г-на Вана была создана онлайновая мини-игра «Звуки Ханчжоу — ВЫИГРАЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ на концерты Европейского тура НРО-2018» (bit.ly/2K2NUm5), в которой на ряду с прекрасными мелодиями используются кадры видеосъемки, сделанной в самых примечательных местах Ханчжоу — на озере Сиху, в Национальном парке Сиси и в Китайском национальном музее чая. Управление туризма г. Ханчжоу решило разыграть среди поклонников китайской культуры 60 бесплатных билетов на концерты филармонического оркестра в Афинах, Салониках , Софии, Бухаресте, Белграде и Пече

А самым замечательным событием кампании станет ее завершение: после того, как все праздничные мероприятия подойдут к концу, 16 июня 2018 года в зале Вандербильта на знаменитом Центральном вокзале Нью-Йорка состоится торжественный прием «Hi 5 Hangzhou». К участию в этом празднике приглашен Лан Лан — американский пианист китайского происхождения и звезда поистине мирового масштаба. Управление туризма г. Ханчдоу выражает благодарность за поддержку тура и надеется увидеть и пообщаться со зарубежными поклонниками китайской культуры на этом грандиозном мероприятии. Все заинтересованные лица пройти онлайн-регистрацию для участия в торжественном приеме до 16 июня: https://www.hi5hangzhou.com/.

Щедрыми спонсорами программы выступили, в частности, Wensli Group Co., Ltd, Travelport, Sofitel Hangzhou Westlake и Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Стелла Чэнь (Stella Chen), +852-3952-1191, stellachen@guruonline.com.hk