Минниханов: «Если мы сами не сохраним наш язык, кому он нужен?»

Президент РТ Рустам Минниханов обеспокоен тем, что происходит с татарским языком. Он считает, что нужно обсуждать языковой вопрос. «Если мы сами не сохраним наш язык, кому он нужен? Он нужен нам. Мы должны сохранить родной язык, культуру, наследие, которое передавалось из поколения в поколение», — заявил глава республики на торжественном мероприятии, посвященном Дню родного языка. Татарский язык рискует окончательно превратиться в факультатив из-за инициативы депутатов Госдумы . Подробнее — в материале e-Kazan.ru. Читайте также: Казани не накажут родителей, чья дочь не ходила на уроки родного языка