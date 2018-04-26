Ещё
Форум лидеров нефтегазовой отрасли соберет 2000 молодых специалистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Форум лидеров нефтегазовой отрасли соберет 2000 молодых специалистов 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Одно из центральных мероприятий нефтегазовой отрасли, 6-й форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета, пройдет в 23 по 28 июня 2019 года для 2000 молодых специалистов студентов и аспирантов, которым представляется уникальная возможность для обмена опытом, новейшей информацией и передовыми достижениями нефтегазовой отрасли.
Ректор Губкинского университета, председатель Российского национального комитета Мирового нефтяного совета Виктор Мартынов совместно с заместителем министра энергетики РФ Кириллом Молодцовым приняли участие в конференции, предшествующей данному форуму.
Было отмечено, что форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета является одним из центральных мероприятий в нефтегазовой отрасли и проводится раз в три года в одной из 65 стран, входящих в Мировой нефтяной совет.
«В 2014 году Мировой нефтяной конгресс собрал порядка 65 стран-участниц. В связи с этим руководство Российской Федерации поддержало инициативу о проведении форума молодых лидеров под эгидой Мирового нефтяного совета. 7 апреля текущего года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о порядке содействия проведению форума. Также был сформирован организационный комитет с участием лидеров нефтегазовой отрасли, научных и общественных организаций, который возглавил Министр энергетики РФ Александр Новак», — сказал Кирилл Молодцов.
Студенты-губкинцы уже готовятся к участию в этом важном мероприятии.
Вестник района Гагаринский: последние новости
УФССП России по Москве примет участие во Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» Дмитрий Медведев и Сергей Собянин оценили проекты национальной технологической инициативы в технопарке «Слава» Епископ Дмитровский Феофилакт совершил малое освящение временного храма в честь Святых царственных страстотерпцев в Ясеневе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»43
Россиян оставят без торговых центров171
Трамп унизил Макрона96
Самбурская унизила Летучую17
Украинцев оставили без вузов46
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение