Форум лидеров нефтегазовой отрасли соберет 2000 молодых специалистов

Одно из центральных мероприятий нефтегазовой отрасли, 6-й форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета, пройдет в 23 по 28 июня 2019 года для 2000 молодых специалистов студентов и аспирантов, которым представляется уникальная возможность для обмена опытом, новейшей информацией и передовыми достижениями нефтегазовой отрасли.

Было отмечено, что форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета является одним из центральных мероприятий в нефтегазовой отрасли и проводится раз в три года в одной из 65 стран, входящих в Мировой нефтяной совет.

«В 2014 году Мировой нефтяной конгресс собрал порядка 65 стран-участниц. В связи с этим руководство Российской Федерации поддержало инициативу о проведении форума молодых лидеров под эгидой Мирового нефтяного совета. 7 апреля текущего года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о порядке содействия проведению форума. Также был сформирован организационный комитет с участием лидеров нефтегазовой отрасли, научных и общественных организаций, который возглавил Министр энергетики РФ Александр Новак », — сказал Кирилл Молодцов.

Студенты-губкинцы уже готовятся к участию в этом важном мероприятии.