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Жителей Владивостока лишили 34 килограммов косметики
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Жителей Владивостока лишили 34 килограммов косметики 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Незадекларированные косметологические средства общим весом 34 килограмма были обнаружены владивостокскими таможенниками у двух граждан России в аэропорту Владивостока. Товар был ввезен ими из Южной Кореи, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.
Два чемодана разнообразных косметологических товаров, прибывших из Сеула, были обнаружены таможенниками при оформлении личного багажа граждан России. По 17 килограммов корейских косметологических товаров вышло на каждого пассажира.
Пассажиры при прохождении таможенной границы выбрали «зеленый коридор», тем самым заявив, что не имеют товаров, подлежащих декларированию. Поскольку ввозимые косметологические средства в данном количестве не относятся к товарам для личного пользования, они подлежат декларированию в установленной форме.
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