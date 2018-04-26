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Доля суррогатного топлива в России за три года снизилась вдвое
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Доля суррогатного топлива в России за три года снизилась вдвое 

Rambler News Service 2 часа назад
Доля суррогатного топлива в России за последние три года снизилась в два раза — с 20% в 2015 году до 11% по итогам 2017 года, сказал глава Росстандарта Алексей Абрамов в ходе заседания Коллегии ведомства.
«Все (предпринимаемые) меры позволили снизить долю суррогатного топлива на рынке почти в два раза — с 20% в 2015 году до 11% по итогам 2017 года. Совместно с Минэнерго и крупными нефтяными компаниями мы уже приступили к созданию национальной системы прослеживаемости движения топливной продукции», — отметил Абрамов.
«Ещё один инструмент — экспресс-анализаторы качества топлива, которые уже поступают на вооружение в территориальные управления Росстандарта», — добавил глава Росстандарта.
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