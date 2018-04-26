Омичи на ярмарке смогут купить товары для дачи

Омске с 27 по 29 апреля и с 4 по 6 мая на площади перед региональным Конгресс-холлом состоится ярмарка-продажа «Дачный сезон 2018». Организатором мероприятия выступает Агентство развития и инвестиций Омской области

Ярмарка-продажа «Дачный сезон 2018» проводится с целью продвижения на рынок товаров Омского региона. Жители Омска и Омской области смогут приобрести качественную продукцию, а омские производители представят свои товары и услуги.

«Ярмарка-продажа «Дачный сезон» проводится в Омске уже второй раз. В 2017 году ее посетило больше 5000 человек. Активному уровню посещения ярмарки способствовали широкий ассортимент и выгодные цены, предлагаемых товаров и услуг от омских предпринимателей», — рассказали в Агентстве развития и инвестиций Омской области.

Отметим, что в работе ярмарки примут участие садоводы, торговые фирмы, индивидуальные предприниматели и поставщики садово-огородного инвентаря. Посетители ярмарки смогут подготовиться к дачному сезону и приобрести посадочный материал, семена, удобрения и грунты, качественные саженцы и рассаду, а также товары и услуги для обустройства участков и загородных домов.