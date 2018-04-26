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Росреестр по Москве повышает эффективность государственного земельного надзора
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Росреестр по Москве повышает эффективность государственного земельного надзора 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Росреестр по Москве дополнительно оснастит инспекторов государственного земельного надзора автомобилями с геодезическим оборудованием, а также беспилотными летательными аппаратами (квадрокоптерами), способными осуществлять фото и видеосъемку земельных участков с высоким качеством разрешения.
Данные мероприятия позволят значительно расширить возможности Управления по выявлению как нарушений земельного законодательства, так и неучтенных и неэффективно используемых земельных участков на территории Москвы, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Обновленное техническое оснащение делает инспекторов государственного земельного надзора более мобильными, что особенно актуально при проведении проверок в Новой Москве, площадь которой составляет почти 1,5 тысячи кв. км.
В первом квартале 2018 года инспекторы Росреестра по Москве провели 343 контрольных мероприятия по проверке земельных участков на предмет соблюдения земельного законодательства. В их числе было проверено около 240 земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
В течение 2017 года проверочные мероприятия были проведены в отношении более чем 1100 государственных и муниципальных земельных участков. Неэффективность использования таких территорий наиболее часто связана с нарушениями установленного вида разрешенного использования. Несмотря на высокие штрафы за нецелевое использование земельных участков, количество выявляемых нарушений в данной сфере сохраняется на достаточно высоком уровне.
Так, за нарушение земельного законодательства в 2017 году по постановлениям Управления Росреестра по Москве было начислено административных штрафов на сумму 69,1 млн рублей против 74,4 млн рублей годом ранее. Но если в 2016 году доля оплаченных и направленных для взыскания в Федеральную службу судебных приставов штрафов составляла лишь 20%, то в 2017 году этот показатель вырос до 97,3%.
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