Редакция журнала «Полиция России» подвела итоги литературно-документального конкурса

Редакция журнала «Полиция России» подвела итоги литературно-документального конкурса «Связь времён», посвящённого 300-летию российской полиции . Его участникам было предложено подготовить статьи о деятельности полиции в XVIII, XIX и начале XX веков. Главные задачи конкурса — повышение интереса к истории правоохранительных органов нашей страны, активизация исследовательской работы, а также восстановление исторической справедливости по отношению к незаслуженно забытым стражам правопорядка.

В общей сложности редакция получила более 40 работ из 15 регионов страны. Среди авторов были профессиональные историки и любители, ветераны и действующие сотрудники органов внутренних дел, журналисты ведомственной и гражданской прессы. 30 из присланных работ уже опубликованы в журнале «Полиция России». С лучшими из оставшихся читатели познакомятся в ближайших номерах издания: они будут размещены под одноимённой с названием конкурса рубрикой «Связь времён».

Лауреатов определяло жюри под председательством одного из инициаторов и организаторов конкурса — генерал-майора в отставке Анатолия Мозгова. Решающими факторами при этом были глубина проработки темы и оригинальность подачи материала. В итоге лауреатами стали:

— полковник полиции Геннадий Небратенко, профессор кафедры теории государства и права Ростовского юридического института МВД России, доктор юридических наук (статья «Фотографии» на холсте», № 6 за 2017 год и статья «От карикатуры — к высокому искусству», № 1 за 2018 год)

— полковник полиции Игорь Потёмкин, начальник отдела по изучению проблем истории МВД России НИЦ Академии управления МВД России (статья «Дело о приписанном нолике», № 10 за 2017 год);

— полковник милиции в отставке Сергей Гаменюк, директор музея полиции и милиции Вачского района Нижегородской области (статья «Воров ловили в „кармане России“, № 7 за 2017 год);

— Альфия Алькинская, заместитель начальника Постоянно действующей выставочной экспозиции, посвящённой созданию и истории МВД России, по научной работе (серия очерков, опубликованных в 2016— 2017 годах);

— полковник милиции в отставке Николай Варавин (статья „Первый полицейский спецназ“, № 4 за 2017 год и статья „Кадровая эволюция“, № 12 за 2017 год).

Всем победителям в торжественной обстановке вручены дипломы и ценные подарки.