У махачкалинского «Эльбина» отозвали лицензию

Такое решение принято в связи с нежеланием дагестанского банка исполнять требования законодательства России и нормативных актов ЦБ.

Помимо этого, по информации ЦБ, «Эльбин» был вовлечен в проведение валютно-банковских операций, которые не отражались в бухучете и отчетности представляемой ЦБ.

Несмотря на ранее выявленные нарушения, руководство банка не приняло необходимые меры по нормализации деятельности.

Согласно последним показаниям ЦБ, «Эльбин» занимал 484-е место в банковской системе России.