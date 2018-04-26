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У махачкалинского «Эльбина» отозвали лицензию
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У махачкалинского «Эльбина» отозвали лицензию 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
У махачкалинского «Эльбина» отозвали лицензиюУ Махачкалинского банка «Эльбин» отозвал лицензию Центробанк.
Такое решение принято в связи с нежеланием дагестанского банка исполнять требования законодательства России и нормативных актов ЦБ.
Помимо этого, по информации ЦБ, «Эльбин» был вовлечен в проведение валютно-банковских операций, которые не отражались в бухучете и отчетности представляемой ЦБ.
Несмотря на ранее выявленные нарушения, руководство банка не приняло необходимые меры по нормализации деятельности.
Согласно последним показаниям ЦБ, «Эльбин» занимал 484-е место в банковской системе России.
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