У махачкалинского «Эльбина» отозвали лицензию 

У махачкалинского «Эльбина» отозвали лицензиюУ Махачкалинского банка «Эльбин» отозвал лицензию Центробанк.
Такое решение принято в связи с нежеланием дагестанского банка исполнять требования законодательства России и нормативных актов ЦБ.
Помимо этого, по информации ЦБ, «Эльбин» был вовлечен в проведение валютно-банковских операций, которые не отражались в бухучете и отчетности представляемой ЦБ.
Несмотря на ранее выявленные нарушения, руководство банка не приняло необходимые меры по нормализации деятельности.
Согласно последним показаниям ЦБ, «Эльбин» занимал 484-е место в банковской системе России.