ЮТэйр сокращает разрыв с Россией 

Если данная тенденция продолжится, то «ЮТэйр» может вернуться в топ-5 крупнейших авиаперевозчиков. Сегодня авиакомпания занимает шестую позицию. При этом объем перевозок грузов и почты с каждым месяцем увеличивается и по итогам I квартала текущего года составил 6,03 тыс. т, что на 14,7% выше уровня прошлого года. В то же время «Россия» зафиксировала прошлогодний результат — 6,6 тыс. т грузов и почты (+0,3% к аналогичному периоду 2017 г.).
Напомним, что в топ-5 входят такие компании, как «ЭйрБриджКарго», «Аэрофлот», «Сибирь», «Победа» и «Россия».