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Префект ЗелАО Анатолий Смирнов обсудил с жителями организацию досуговой работы в округе
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Префект ЗелАО Анатолий Смирнов обсудил с жителями организацию досуговой работы в округе 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 2 часа назад
Темой встречи стала организация досуговой работы с населением по месту жительства. Вступительное слово взял префект Анатолий Смирнов. Как отметил префект, организацией работы по месту жительства в округе занимаются государственные бюджетные учреждения, подведомственные префектуре. Это пять учреждений, которые расположены в каждом районе округа. Кроме того, в ЗелАО работают отраслевые культурно-досуговые учреждения, подведомственные Департаменту культуры, Департаменту образования и Департаменту труда и социальной защиты. Таких учреждений 22, при этом отделения и филиалы многих учреждений представлены сразу в нескольких районах, в которых формами организованного досуга охвачено более 35 тысяч жителей. Префект подчеркнул, что в последние годы активно совершенствуется материальная база зеленоградских учреждений культурно-досуговой направленности.
Затем с докладом выступил начальник Управления развития социальной сферы префектуры Зеленограда Владимир Колесников. В своем докладе особое внимание он уделил подведомственным префектуре ГБУ, которые осуществляют свою деятельность в рамках реализации государственной программы города Москвы «Культура Москвы на 2012-2018 гг.». Владимир Колесников рассказал о том, как меняются и работают государственные бюджетные учреждения города, крупные культурные учреждения, такие, как культурный центр «Зеленоград», музей Зеленограда и «Ведогонь-театр». Он также рассказал о работе библиотечной сети и Территориального центра социального обслуживания (ТЦСО). Подробно была затронута и занятость детей в летний период. В частности, речь шла о программе «Московская смена».
— Сейчас уже формируем планы на это лето, программа будет насыщенной с посещением досуговых учреждений разной направленности. В этом году с учетом потребности в данной форме досуга детей планируем небольшое увеличение количества мест за счет привлечения новых государственных учреждений и увеличения групп, а также работа лагерей будет продлена на один час до 19:00 по просьбе родителей.
Что касается ТЦСО — здесь начали реализовывать недавно введенную программу «Московское долголетие». В программу вовлекается вся инфраструктура округа: открытые общественные площадки, возможности учреждений образования, культуры, спорта, а также коммерческий сектор, которые бесплатно предоставляют занятия по интересам для пожилых людей.
В конце встречи префект Анатолий Смирнов ответил на вопросы зеленоградцев.
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